الطقس في لبنان غدا غائم الى ماطر بغزارة احيانا مع ثلوج على 1700 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق قبرص، يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الأربعاء، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا ، ومن المتوقع ان يعود الى متقلب اعتبارا من مساء الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21.7 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا بخاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب ال60 كلم/ س، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ال 1800متر.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهربخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا يسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجر السبت مع ثلوج على ارتفاع 2100 متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 26 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 13 درجة، في الداخل من 6 إلى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 60 كم/س.

-الانقشاع: سيء اجمالا بخاصة على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا،حرارة سطح الماء: 18 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام