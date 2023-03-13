موسكو: لم نشارك حتى الان في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 15:30

موسكو: لم نشارك حتى الان في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

منذ 3 ساعة 13 March، 2023
اتفاقية تصدير الحبوب
اقتصاد - صفحات منوعة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها لم تشارك حتى الآن في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأضافت أنها سترفض تمديد اتفاق الحبوب إذا لم تتم مراعاة حصتنا في التصدير.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إنه يجب رفع كل العراقيل لتصدير الأسمدة والحبوب الروسية لتمديد اتفاقية البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

المصدر: موقع المنار

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