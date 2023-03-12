مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 12-3-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2023 - 21:24
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كشافة الإمام المهدي (عج) تحيي الذكرى الـ 38 لتأسيسها برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد نصرالله يشكر لجمعية كشافة الامام المهدي (عج) ولقادتها وأفرادها جهودهم الكبيرة خلال العام المنصرم
السيد نصرالله تحدث في كلمته عن مسؤولية المؤمنين في زمن الغيبة وعن كيفية التصدي للتحديات التي تواجه الأجيال الحاضرة
ردود فعل مستنكرة لتعرض قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في النبطية للإعتداء والتكسير وخروجه عن الخدمة مؤقتاً
النائب فادي علامة: من المؤسف والمعيب تكرار مشهد الإعتداء على المستشفيات والعاملين فيها الذين يستحقون كل الدعم
الفصائل الفلسطينية تنعى شهداء نابلس الـ 3 الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال فجر الأحد وتؤكد على مواصلة المقاومة
لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تعلن الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي
حماس تزف شهداء نابلس الذين ارتقوا خلال الاشتباك مع الاحتلال وتؤكد أن تصاعد جرائم الصهاينة سيقابل بمزيد من المقاومة
الجهاد الإسلامي تنعى شهداء نابلس: شعبنا عازم على مواصلة طريقه رغم التضحيات ومقاومتنا حاضرة للرد بما يناسب حجم الجريمة
مفوض شرطة الاحتلال السابق: بن غفير أصدر أوامر هدم منازل في رمضان وهو الشهر الذي يتم عمل كل شيء للحد من التوترات
قائد شرطة تل أبيب السابق يوسي سيدفون يهاجم بن غفير: لن أسمع انتقادات من شخص لم يرتدي زياً عسكرياً
مناورات جوية إسرائيلية - أمريكية في صحراء نيفادا غربي الولايات المتحدة تحاكي سيناريوهات هجومية باستخدام وسائل متعددة
إعلام العدو يكشف عن خطة حكومية لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى الكيان بسبب انخفاض نسبة استقدام الفرنسيين 42%
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: انطلاقاً من الطاقات المتوفرة هناك حاجة لبذل الجهود لرفع مستوى التعاون مع اوزباكستان
وزير الطاقة الايراني يلتقي في طهران نظيره الباكستاني حيث أكد الجانبان على تطوير التعاون الثنائي لاسيما في مجال الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى إتفاق مع أمريكا حول تبادل سجناء وأن عملية التبادل ستجري خلال فترة قصيرة
أمير عبد اللهيان: الاتفاق مع الرياض على استئناف العلاقات بينهما ليس موجهاً ضد أي دولة ويصب في مصلحة دول المنطقة
القضاء الإيراني يؤيد حكم الاعدام على متزعم "حركة النضال" الارهابية حبيب جعب بتهمة تنفيذ عمليات ارهابية في خوزستان
مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني يزور مسقط ويبحث مع وزير الخارجية العماني ونائبه القضايا ذات الاهتمام المشترك
السفير الإيراني في العراق: هناك إرادة جادة بين طهران وبغداد لإطلاق خط السكة الحديدية شلمجة - البصرة
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية تبحث مع السفير الإيراني في طرابلس إعادة افتتاح السفارة الإيرانية وتعزيز العلاقات
الخارجية الايرانية: الشرطة الفرنسية غريبة عن حقوق الإنسان وتعاملها مع المحتجين مثال على احترام حقوق المتظاهرين في اوروبا
النقابات الفرنسية تتعهد بمواصلة التظاهرات ضد الرئيس ماكرون لتعديل نظام التقاعد رغم موافقة مجلس الشيوخ عليه
رويترز: سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاضٍ لبناني لحاكم مصرف لبنان بتهم اختلاس أموال عامة
مؤتمر الأحزاب العربية يعقد دورته الـ 36 في دمشق الأسبوع القادم تحت عنوان "لا للحصار والعدوان على سوريا"
مقتل 22 مسلحاً من داعش بينهم قيادات بارزة اثر عملية نوعية لقوات الأمن العراقية على مرحلتين في الأنبار غربي البلاد
الحكومة المصرية تبدأ اجراءات طرح شركتي وطنية للبترول وصافي للمياه للاستثمار في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وزير الدفاع التركي يتوقع أن يتم تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 الجاري والتي تنص على تصدير الحبوب من 3 موانئ اوكرانية
رئيس الوزراء البريطاني يقول إن لندن تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر على الشركات نتيجة انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي
داعش يتبنى الإعتداء على مركز ثقافي في اقليم بلخ الأفغاني خلال فعالية صحافية والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 12-3-2023
منذ 1 ساعة
12 March، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 12-3-2023.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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