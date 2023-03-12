علامة استنكر الاعتداء على مستشفى الشيخ راغب حرب

استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة الاحد الاعتداء الذي وقع على مستشفى الشيخ راغب حرب في تول قضاء النبطية جنوب لبنان.

وقال علامة “بات من المؤسف والمعيب تكرار مشهد الاعتداء على المستشفيات والعاملين فيها الذين يستحقون منا كل الدعم لإستمرارهم رغم الإنهيار الحاصل، وارتفاع كلفة العلاج بسبب الأزمة المالية مع غياب الدولة، جعل من المستشفى والمريض ضحايا لواقع مترد”، وتابع “استمرار هذا الواقع مع تزايد الإعتداءات سيؤدي حكما إلى إقفال أقسام أو مؤسسات استشفائية المواطن بحاجتها في هذه الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام