تركيا : أردوغان يوقع مرسوماً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 ايار/ مايو(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 13:56

تركيا : أردوغان يوقع مرسوماً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 ايار/ مايو(روسيا اليوم)

منذ 9 mins 10 March، 2023
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