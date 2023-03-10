الشيخ الخطيب: للحوار تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية والخروج من الازمات

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “استفاق الجميع اليوم ونحن على شفير الهاوية في لبنان”. واعتبر انه “لا يمكن الخروج من الازمات إلا بالتوافق بين السياسيين والاستجابة الى مبادرة للحوار تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية يكون راعيا لكل اللبنانيين ومحط توافقهم حتى ينجز لبنان استحقاقه الدستوري الثاني بتأليف حكومة طوارئ انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المتفاقمة على مختلف الصعد”.

وأضاف الشيخ الخطيب في خطبة صلاة الجمعة في مقر المجلس الاسلامي على طريق مطار بيروت الدولي ان “التعليم وبخاصة الرسمي وسيتلوه الخاص للأسف ليس لديه الامكانيات للاستمرار في ظل هذه الازمة الخطيرة وبعض القوى السياسية لا تشعر بالحاجة إلى التعجيل بالحل السياسي لأن مصلحتها أو ارتباطاتها لا تسمح لها بذلك والدولة مفلسة ولم يعد لها وجود”، وسأل “هل نترك هذا القطاع ينهار والمتضرر هو الطلاب والأستاذة والبلد؟”.

وقال الشيخ الخطيب “يبقى أن نتوجه في يوم المعلم وبيوم المرأة العالمي في عيدها بالتحية عسى أن نحقق معا كمجتمع لبناني العدالة المفقودة للأسف لهم ولكل اللبنانيين، وأن يعيد الأمل بالحياة اللبنانيين إلى التحرك للضغط من أجل تشكيل السلطة والحكم لإعادة الأمور إلى نصابها وتحمل المسؤولية التي تضيعها الاطماع والانانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام