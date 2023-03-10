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March 10 2023 - 13:56

في أول شهرين من العام..الشركات الأميركية تسرح موظفين بأكبر وتيرة منذ 2009

منذ 42 mins 10 March، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

نفذت الشركات الأميركية عمليات تسريح للموظفين خلال يناير كانون الثاني وفبراير شباط بأكبر وتيرة منذ عام 2009.

ووفقاً لتقرير صادر من Challenger, Gray & Christmas قادت شركات قطاع التكنولوجيا عمليات التسريح بنحو الثلث. وبلغ إجمالي عمليات الإقالة 180 ألفاً، بواقع 77.77 ألف إقالة في فبراير شباط أي أكثر بنحو 5 مرات من المستويات المسجلة قبل عام عند 15.2 ألف.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وAlphabet وPayPal خفضت آلاف الوظائف هذا العام، ضمن جهود تستهدف خفض التكاليف.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره اليوم الجمعة، وسط توقعات بإضافة 224 ألف وظيفة.

المصدر: cnbcarabia

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