عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 10-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 10-3-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– رام الله – تل أبيب: تكاتف بوجه المقاومة

– واشنطن والرياض: ممنوع ملاقاة نصرالله

– المصارف فوق القضاء: تجميد «صيرفة» وعودة إلى الإضراب

– «إنزال» متعدّد الجنسيّات في السرايا لحماية رئيس التفتيش المركزي!

– السعودية: لا مقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة

– النهائي الحاسم اللقب بين العهد والأنصار

البناء

– عملية فدائية نوعية في تل أبيب رداً على مجازر الاحتلال… والحصيلة ثلاثة مستوطنين

– نصر الله: تجار المخدرات أفسد المفسدين… وأدعو للتعاون لإتمام العام الدراسي الحكومة

– الحكومة لاجتماع الأسبوع المقبل.. والمصارف تعود للإضراب… ومشاورات رئاسية

اللواء

– الرئاسة الغائبة بين مخاطر الانفجار الإقليمي وإصرار المصارف على الانتحار

– برنامج فرنجية الرئاسي الأسبوع المقبل و”المركزي” يهدد بوقف تزويد البنوك بدولارات “صيرفة”

– غليان في إسرائيل ونتنياهو يلتقي أوستن في المطار هربًا من الاحتجاجات

– عملية جريئة في تل أبيب ردًا على مجازر جنين

الديار

– نصرالله يبتعد عن السجالات رئاسياً ومروحة اتصالات بري لا تستـثني السعودية

– حرب شائعات «وبوانتاج» يسبق الجلسة لإحراج المعارضة… لا نصاب لانتخاب أي مرشح؟

– سقوط الهدنة بين المصارف والقضاء والليرة تنهار… «العين» على أمن المخيمات

– العين على أمن المخيمات

– اغلاق مداخل مطار «بن غوريون» لإعاقة سفر نتنياهو المظاهرات تجتاح

– عملية فلسطينية فدائية في «تل أبيب»

الجمهورية

– الدولار يحلق مجددًا والمصارف تضرب

– ميقاتي والبطريرك ميناسيان: الحل بانتخاب رئيس



أسرار الصحف:

البناء

في لقاء مع الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين تحدّث السيد حسن نصرالله عن صاروخ إيراني جديد بمدى 1500 كلم يصيب أهدافاً بحرية متحركة وأن الإسرائيليين يعتبرون أنه صار بحوزة المقاومة أو في الطريق على قاعدة أن كل ما لدى إيران يصبح متاحاً للمقاومة دون أن ينفي أو يؤكد.

نقلت مصادر فلسطينية وقائع حوار هاتفي بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب فيها عباس الضغط على “إسرائيل” لضمان أي تهدئة فيجيب بلينكن بأن واشنطن لا تملك القدرة على أي ضغط على تل أبيب، وأن التهدئة مطلوبة من الفلسطينيين بعدم الردّ.

النهار

اشاد مرجع بأداء ادارة تساهم في رفد الخزينة بأرقام مالية كبيرة رغم كل الظروف الصعبة في البلد.

لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة، بدأ يشارك في الآونة الأخيرة في معظم اللقاءات التي يعقدها والده مع شخصيات لبنانية وخارجية.

الجمهورية

عبّرت مراجع ديبلوماسية عن قلقها من نقل الصراع في استحقاق بالغ الدقة من الساحة الداخلية الى الإقليمية.

جمّد أحد السفراء من مجموعة غير عربية من حراكه على الساحة الداخلية وانتقل الى مرحلة المراقبة لانتظار لحظة لم يحن أوانها بعد

تبيّن أنّ غرض بعض الشخصيات غير السياسية التي أنفقت مبالغ طائلة لترشيح نفسها إلى الإنتخابات الرئاسية كان هدفها إضافة عبارة “مرشح سابق للجمهورية” على الـ cv الخاص بهم.

اللواء

يتخوف مطلعون من اضطرابات كبرى في الإقليم خلال شهر رمضان المقبل، تؤسس لمرحلة جديدة قاسية.

كشف خبير اقتصادي مطلع ان معركة المصارف ليست مع إجراءات قاضية معروفة، بل تهدف الى إسقاط خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة.

المصدر: الصحف اللبنانية