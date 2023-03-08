إصابة مواطن بعد استهداف آليات الاحتلال لمرصد للمقاومة شرق خانيونس

استهدفت مدفعية الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم الأربعاء 8/3/2023، مرصداً للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية ، نقل إصابة من مكان القصف الإسرائيلي شرق خانيونس.

وذكر إعلام الاحتلال، أن انفجارين وقعا قرب عدة جرافات توغلت شرق خانيونس.

وأفاد إعلام الاحتلال، أن عبوة ناسفة وضعت على بعد 20 مترًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق خان يونس.

وفيما بعد، طلب جيش الاحتلال، من المزارعين “الإسرائيليين” إخلاء الحدود مع قطاع غزة

وكان الاحتلال زعم الليلة، سقوط صاروخ من قطاع غزة داخل حدود القطاع.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم تفعيل الإنذار فقط في تطبيق الجبهة الداخلي، دون المزيد من التفاصيل.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحي مساء أمس الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته منزلاً.

المصدر: فلسطين اليوم