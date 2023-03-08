وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: هناك اجتماع رباعي في موسكو الأسبوع المقبل (تركي – روسي – سوري – إيراني) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2023 - 13:32

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: هناك اجتماع رباعي في موسكو الأسبوع المقبل (تركي – روسي – سوري – إيراني)

منذ 2 ساعة 8 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة