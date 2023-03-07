بالصور والفيديو | الملايين يحيون الزيارة الشعبانية وذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) في كربلاء

أحيا ملايين المسلمين زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة، حيث أحتشد الملايين في مقام الإمام الحسين، وأخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام، وسط اجراءات امنية وخدمية مشددة. ويشارك 6 آلاف متطوع عراقي، في خطة الزيارة، إلى جانب منتسبي العتبة الحسينية المقدسة، حيث ينتشرون داخل العتبة وخارجها وصولاً إلى الطوق الثاني.

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وكشف مصدر محلي مطلع في محافظة كربلاء المقدسة أن اعداد المشاركين بزيارة النصف من شعبان التي تتزامن مع ذكرى ولادة الامام المهدي (عج)، وصل إلى 4 ملايين زائر، بينهم 250 ألفاً من خارج العراق.

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وأعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني،عن توزيع المهام الأمنية على القطعات من الأجهزة الأمنية والضيفية كافة، ضمن الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.

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وقال زويني عقب المؤتمر الامني، إن هذا التوزيع جاء لتتمكن القوات الأمنية من أداء واجباتها، وحماية الزائرين وتسهيل انسيابية دخولهم وخروجهم من والى المدينة في ظل إجراءات أمنية تتناسب مع حجم الزيارة والعمل بشكل مستمر لحين انتهاء مراسيم الزيارة.

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واشار الى إن القوات الامنية قامت بعمليات استباقية في كافة محاور المدينة من مداهمة وتفتيش المناطق الصحراوية المحاذية للمحافظة، وكذلك المناطق الزراعية والهياكل المتروكة والمعامل المتواجدة في المنطقة من الجهة الشمالية والغربية، وقد اسفرت عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة.

المصدر: يونيوز + العتبة الحسينية المقدسة