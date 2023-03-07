الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وعدد من الاصابات بينها حالة حرجة جراء العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 17:56
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المتحدث باسم حماس: الاعتداء الاسرائيلي على مطار حلب يؤكد استهتار العدو الكامل بكل القوانين والأعراف الدولية
المتحدث الاعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي: جرائم المستوطنين بالأقصى تصعيدٌ خطيرٌ يستوجب التصدي له
آية الله الشيخ عيسى قاسم استنكر بشدة استعانة النظام البحريني بالصهاينة لتطوير مناهج اللغة العربية والمناهج الإسلاميّة
"رويترز": وزير الدفاع الأميركي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق
وزير الدفاع الروسي: خسائر القوات الأوكرانية في شباط/ فبراير ارتفعت 40% وبلغت 11 ألف جندي
الرئيس البيلاروسي: أوكرانيا تريد جر بلادنا إلى الحرب بأمر من أميركا
الرئيس الصيني: الولايات المتّحدة تقود حملة غربية لتطويق بلادنا واحتوائها وقمعها
الخارجية الكورية الشمالية: واشنطن تواصل عمدا تصعيد الوضع بشبه الجزيرة الكورية والمنطقة رغم تحذيراتنا
المرصد الأميركي للمسح الجيولوجي: زلزال بقوة 6 درجات ضرب جنوب الفيليبين
معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ملاطية
النقل السورية: إثر الـعدوان الإسـرائيـلي على مطار حلب حوّل هبوط طائرات الإغاثية لمتضرري الزلزال عبر مطاري دمشق واللاذقية
"رويترز": وزير الدفاع الأميركي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العراق
الرئيس الصيني: الولايات المتّحدة تقود حملة غربية لتطويق بلادنا واحتوائها وقمعها
الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وعدد من الاصابات بينها حالة حرجة جراء العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين
منذ 45 mins
7 March، 2023
عاجل
الصحة الفلسطينية
العدو الصهيوني
فلسطين
مخيم جنين
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