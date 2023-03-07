الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وعدد من الاصابات بينها حالة حرجة جراء العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 17:56

الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وعدد من الاصابات بينها حالة حرجة جراء العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين

منذ 45 mins 7 March، 2023
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