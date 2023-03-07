بالفيديو | وزير الحرب الأمريكي يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة

وصل وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن، إلى العراق الثلاثاء، في زيارة غير معلنة. وقال مسؤول إن زيارة أوستن “تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك”.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول رفيع في الجيش الأمريكي “ما سيسمعه (العراقيون) منه هو التزام بالاحتفاظ بوجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية”. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الولايات المتحدة مهتمة على نطاق واسع بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق”، حسب قوله.

هذا وكان أوستن وصل أول أمس الأحد الى الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل مصر وفلسطين المحتلة. وكتب وزير الحرب الأميركي على تويتر قبل مغادرته واشنطن متوجهاً إلى عمان أنه “يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا”، حسب زعمه.

يُذكر أن أوستن كان آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزوه عام 2003.

المصدر: موقع المنار