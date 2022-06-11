وزير الحرب الأمريكي يندد بالنشاط العسكري الصيني “المزعزع للاستقرار” قرب تايوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2022 - 09:46

وزير الحرب الأمريكي يندد بالنشاط العسكري الصيني “المزعزع للاستقرار” قرب تايوان

منذ 1 ساعة 11 June، 2022
وزير الحرب الاميركي لويد اوستن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

ندد وزير الحرب الأمريكي بالنشاط العسكري الصيني “الاستفزازي والمزعزع للاستقرار” قرب تايوان، غداة تحذير نظيره الصيني من أن بكين “لن تتردد في بدء حرب” إذا أعلنت الجزيرة استقلالها. وقال وزير الحرب لويد أوستن في قمة “حوار شانغري-لا” الأمنية في سنغافورة “إننا نشهد إكراها متزايدا من جانب بكين، شهدنا زيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان”، حسب قوله.

وأوضحت وزارة الحرب الأمريكية أن أوستن أكد على “أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق (تايوان) ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم ودعا (الصين) إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار”.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزءاً من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة