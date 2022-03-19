وزير الحرب الأمريكي: لن نشارك بالأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا

قال وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن إن “الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا”، وأكد أنه “لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين”، على حد زعمه.

وأضاف أوستن ان “الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا”، ولفت الى أن “ذلك يعني أننا سندخل في مواجهة مع روسيا، فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين”، وتابع “لا أحد يريد أن يرى هذا”.

وأكد أوستن أن “الولايات المتحدة ستدافع عن كل أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)”، وحذر “من إمكانية دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”، وقال إن “واشنطن أوضحت لبكين أن دعم العملية العسكرية هو خيار سيء”.

المصدر: روسيا اليوم