إعلام العدو :إطلاق نار باتجاه سيارة مستوطن قرب “حلميش” برام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 23:30

إعلام العدو :إطلاق نار باتجاه سيارة مستوطن قرب “حلميش” برام الله

منذ 7 mins 6 March، 2023
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