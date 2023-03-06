المرابطون: قيام الجيش بواجبه يدخل ضمن ثوابت الوطن الذي يحاولون تدمير مقوماته

أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ان “ما حدث في جنوب لبنان من قيام الجيش اللبناني بواجبه الوطني في وجه العدو الاسرائيلي المحتل لأرضنا، يدخل من ضمن ثوابت الوطن اللبناني الذي يحاولون تدمير مقوماته من الداخل بفسادهم وإفسادهم بالتناغم مع أطماع العدو الخارجي الاسرائيلي”.

وقالت الحركة “من كثرة بيانات المدح التي صدرت عن مسؤولين كبار فيما يسمونها بالدولة اللبنانية، كدنا ننسى أنهم أنفسهم الذين فرطوا بحقوق العسكريين المشروعة في عيشهم الكريم، كحماة للوطن”، مضيفة “فليخسأ الخاسئون.. عندما ضربتم كرامته الوطنية باخضاعه للقبول بقبض دولارات سوداء اميركية ولم يرف لكم جفن”.