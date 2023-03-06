بالفيديو | شجار عنيف بين نواب البرلمان الجورجي.. والسبب!!

وثق مقطع فيديو، لحظة وقوع شجار عنيف بين نواب البرلمان الجورجي، خلال جلسة النظر في مشروع قانون جديد، حول الوكلاء الأجانب.

ودب الخلاف بين أعضاء البرلمان، يوم الخميس الماضي، حين حاول عدد من النواب عن أحزاب المعارضة في البرلمان الجورجي، الحيلولة دون بدء النظر في مشروع قانون العملاء الأجانب.

وتجمع ممثلو حزب المعارضة “الحركة الوطنية المتحدة” وممثلو مختلف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في مبنى البرلمان الجورجي، حاملين شعارات كتب عليها “أنتم مؤلفو القانون الروسي!” و “نحن نخسر أوروبا!”، معتبرين أن قانون الوكلاء الأجانب يبعد تبليسي عن أوروبا ويقربها من روسيا.

وقدم نواب حركة المعارضة الجورجية “سلطة الشعب”، في وقت سابق، مشروع قانون إلى البرلمان الجورجي حول “شفافية التأثير الأجنبي” والذي يقترح بموجبه إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلا من دولة أجنبية في البلاد.

وأفاد ممثلو حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، بأنهم سيدعمون مشروع القانون الجديد، وأكدوا أنه في حالو استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، حق النقض ضده مشروع القانون، فإن النواب سيحاولون التغلب عليه.

المصدر: وكالات