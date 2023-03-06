هاشم: تم رصد بعض الايجابيات في المواقف من الاستحقاق الرئاسي.. والامر يحتاج بعض الوقت

اشار عصو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الى “بعض الاشارات والايجابيات التي يتم رصدها في مواقف الكتل السياسية من الاستحقاق الرئاسي والامر يحتاج الى بعض الوقت للنضوج”، وتابع “من الممكن أن تتظهر الامور في الايام والاسابيع القليلة المقبلة لأن الامور لا تحتمل المزيد”.

واكد هاشم الاثنين ان “التواصل لم ولن ينقطع والرئيس نبيه بري لا يتوقف لحظة عن اجراء الاتصالات اللازمة وعلى كل المستويات للوصول الى نتائج واضحة”، واوضح أن “مصير الجلسة النيابية لم يحسم بعد ومرهون بالتطورات وايجابياتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام