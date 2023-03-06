وزير الخارجية التركي: نعمل على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تعمل جاهدة ‏لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على ‏البحر الأسود.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا ‏في تموز/يوليو الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وتم تمديد ‏الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر وسينتهي أجل العمل به في 18 آذار/مارس إذا لم ‏يتم التوافق على تمديده.‏

وأشارت روسيا إلى أنها غير راضية على جوانب في الاتفاق. وقالت إنها لن توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلا ‏إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول “إذا كان هذا الاتفاق عادلا، فإننا ‏نوفي دائما بدورنا وسنفي به في جميع الاتفاقات”. وأضافت زاخاروفا أن روسيا ‏ستناهض “التحريض والمؤامرات”.‏

المصدر: وكالات