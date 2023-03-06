وزير الخارجية التركي: نعمل على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود.
وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في تموز/يوليو الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.
وتم تمديد الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر وسينتهي أجل العمل به في 18 آذار/مارس إذا لم يتم التوافق على تمديده.
وأشارت روسيا إلى أنها غير راضية على جوانب في الاتفاق. وقالت إنها لن توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلا إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول “إذا كان هذا الاتفاق عادلا، فإننا نوفي دائما بدورنا وسنفي به في جميع الاتفاقات”. وأضافت زاخاروفا أن روسيا ستناهض “التحريض والمؤامرات”.
المصدر: وكالات