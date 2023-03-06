هل غير الزلزال شيئا في لقاء أردوغان والأسد المحتمل؟

قال عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية تشاجري إرهان، إن لقاء الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا أمر غير مرجح.

وأضاف تشاجري لوكالة نوفوستي، “الرئيس أردوغان لا يعارض مثل هذا الاجتماع من حيث المبدأ، لكن الزلازل المدمرة غيرت كل شيء. تم تغيير الجدول الزمني للرئيس بالكامل فهو يقضي ثلاثة أيام في الأسبوع في منطقة الكارثة.. ربما الاجتماع سيعقد بعد الانتخابات”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في تركيا، كما قال أردوغان في وقت سابق في 14 أيار/مايو المقبل. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس مرسوما بهذا الأمر يوم 10 آذار/مارس.

وقال أردوغان في وقت سابق إنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكن يجب أن يسبق ذلك اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

يذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر، استضافت روسيا أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما.

المصدر: وكالات