عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الاثنين 6-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 6-3-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ رجال في الظل

ـ إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم

ـ واشنطن تعرقل الانفتاح العربي: لا نريد لحرب سوريا أن تنتهي

ـ الحوت يتمرّد على قيادة «الجماعة»؟

صحيفة البناء

ـ القوات الروسيّة تحسم سيطرتها على باخموت… والغرب يستعدّ لمرحلة الهزيمة الاستراتيجية

ـ كيف انقلب الميزان فجأة بين دعوة داعمي معوّض إلى عدم التعطيل إلى التهديد بالتعطيل؟

ـ بكركي لاجتماع النواب المسيحيين… وباريس لتشاور خماسي… واليوم يتحدّث السيد محلياً وإقليمياً

صحيفة الجمهورية

ـ إستعصاء رئاسي.. داخلي وخارجي

ـ وزارة “الدفاع” الأميركية في صلب إعادة تشكيل المنطقة

ـ نوعية جديدة من المواجهات بين المصارف والدولة

ـ لماذا التطبيع غير وارد؟

ـ لبنان لم يعد في أولويات الدول الكبرى وأجنداتها

ـ أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت

صحيفة اللواء

ـ «أسبوع الاختبارات» في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي

ـ «لعب رئاسي» على المكشوف.. دار الفتوى لالتزام الطائف وبكركي للخروج من معادلتَي الممانعة والسيادة

ـ أوستن في الأردن: دعم الحلفاء بمواجهة طهران

ـ باخموت: الصمود الأوكراني يؤخر إعلان الانسحاب

صحيفة النهار

ـ “قواعد الاشتباك” الجديدة: منازلة مفتوحة بالنصاب

ـ الراعي: غياب رجال الدولة عندنا

ـ الجيش يتصدى لخرق إسرائيلي قرب عيتا الشعب واليونيفيل تحض على تجنب التوتر

أسرار الصحف:

البناء

يعتقد دبلوماسي أوروبي أن مصدر صناعة السياسة في العالم هو الحرب في أوكرانيا وأن الغلبة الروسية فيها باتت محسومة، وما يجري محاولات لتأخير ظهور النصر الحاسم منعاً لتداعيات كارثية على الغرب، ريثما يتم ترتيب كيفية احتواء التداعيات ومن ضمنها تسارع التسويات في ملفات النزاع الأخرى.

يدعو سياسي مخضرم إلى الإجابة عن سؤال حول أسباب ما يبدو واضحاً من قلق متزايد لخصوم المقاومة حول الخيارات الرئاسية مقابل ثقة متصاعدة لدى حلفائها، ومدى صلة ذلك بنجاح معادلة السيد حسن نصرالله بوضع خيار الحرب على كيان الاحتلال على الطاولة مجدداً ونجاحه بتحييد زخم الضغط الأميركي.

الأخبار

عاد سفراء أجانب إلى استطلاع آراء قيادات لبنانية حول تحويل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويستند هؤلاء إلى أن التحقيق اللبناني بات بحكم المجمّد، إذ إن قاضي التحقيق طارق البيطار لن يصدر قراره الظني قريباً في انتظار مطالعة النيابة العامة التي لن تقدم مطالعتها بسبب ملاحقتها للبيطار بتهمة اغتصاب الموقع، ما يبقي موعد إصدار القرار الظني مفتوحاً.

خلال الزيارة الأخيرة للنائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى السعودية، طرح الأخير على مسؤولين سعوديين توظيف نحو 1000 لبناني في المملكة، من بينهم 200 من اللبنانيين الدروز. إلا أن النائب الاشتراكي لم يتلقّ أيّ رد بعد من المسؤولين السعوديين الذين تربطه بهم علاقة وثيقة.

لوحظ أن النواب في تكتل لبنان القوي، سيزار أبي خليل وسليم عون وإدغار طرابلسي، يقدّمون مقاربة أكثر هدوءاً وعقلانية في ما يتعلق بالعلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رافضين مسايرة المنطق الشعبوي وبعض الرؤوس الحامية.

خلافاً لبقية المناطق، تشهد مدينة طرابلس «سوء تنسيق» تاماً بين نوابها المنقسمين سياسياً (3 من 8 آذار، و2 لأشرف ريفي والقوات اللبنانية وثلاثة مستقلين) حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنمائية التي تهمّ كل أهالي المدينة.

عاد ضابط في الأمن العام بعد محاكمته وإدانته بتهمة قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، إلى عمله إلى المديريّة كمستشار بالتعاقد مكلف بنقل البريد بين المدير ووزير الداخلية، علماً أن الضابط المذكور من المقرّبين من الرئيس سعد الحريري.

يؤكد عدد كبير من رؤساء المجالس البلدية أنهم لن يترشحوا مجدداً في حال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 31 أيار المقبل، بعدما باتت صناديق البلديات مفلسة وبالكاد تكفي لدفع رواتب الموظفين والعمال، ويُنقل عن بعض رؤساء البلديات الكبرى أن “الانتحاري وحده من يطمح إلى الترشح في ظل الأوضاع الحالية”.

النهار

يسأل أحد نواب المتن الشمالي عن الدافع الى توقيف العاملين في “النافعة” – الدكوانة وتعطيل المرفق وحرمان الخزينة المليارات، في حين أن مقارنة بسيطة مع مركز الأوزاعي تبيّن تفلّته من كل رقابة وان عمله مخالف لكل القوانين من دون إقدام أمن الدولة على تعطيله. ويسأل عن انتقام سياسي يقوده حزب معروف يدين له أمن الدولة بالولاء.

يقول أحد المصرفيين إنه سأل الرئيس حسان دياب عن قرار توقف لبنان عن دفع سندات “اليوروبوندز”، فأجابه: “هذا قرار خطير لا يمكن أن أمضي به”، ولما التقاه لاحقاً وعاتبه، قال دياب: “القرار كان أكبر مني ولم أتمكن من التصدي له.

يقول قريبون من قائد الجيش ان الخلاف الظاهر مع وزير الدفاع إنما هو في الباطن الخلاف المستمر مع وزير الدفاع السابق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي، مع رئيس “التيارالوطني الحر” جبران باسيل، يديران المعركة ضد العماد جوزف عون.

الجمهورية

رئيس سابق للجمهورية ينصح مَن يلتقيهم من المعنيين بالإستحقاق الرئاسي برئيس تقني وقادر على تحقيق ما يريد لإنقاذ البلد من الإنهيار.

طالَ انتظار بعض المراجع المالية للتصنيف الجديد المنتظر للبنان من قبل إحدى المؤسسات الدولية وهو بات في سباق مع سلة عقوبات.

تعددت التفسيرات التي أعطيت لخطوة بالغة الأهمية صدرت عن مرجع كبير الى درجة متناقضة بانتظار تطورات الأيام المقبلة.

اللواء

ما زالت شخصية بارزة يُتداول اسمها في البورصة الرئاسية تُصرّ على عدم تشكيل “فريق عمل” على إعتبار أن الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.

توقّعت تقارير أميركية مستقبلاً مظلماً للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يُبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم وإستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية.

يعتبر سياسي مسيحي مخضرم أن نائب رئيس مجلس النواب أصبح يُغرد خارج سرب التيار الوطني الحر، بما يتوافق مع إيقاعات عين التينة

المصدر: الصحف اللبنانية