استطلاع يظهر نسبة المواطنين الروس الواثقين ببوتين

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن 81% من الروس يثقون برئيس البلاد فلاديمير بوتين، كما يرى العدد نفسه من المواطنين أن بوتين يقوم بعمله بشكل جيد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه صندوق “الرأي العام” أن معظم المشاركين في الاستطلاع أي 81% “يثقون على الأرجح” برئيس الدولة، فيما اعترف 11% بأنهم “لا يثقون على الأرجح” به، وامتنع 8% عن الإجابة عن هذا السؤال.

كما قال 81% من الذين شملهم الاستطلاع إن بوتين يعمل في منصبه “بشكل جيد على الأرجح”، ولم يتفق معهم 8%، في حين لم يتمكن 11% من الإجابة عن هذا السؤال.

وأجري هذا الاستطلاع في 24-26 شباط/فبراير الماضي بمشاركة 1500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما في 104 تجمعات سكنية في 53 منطقة روسية.

المصدر: وكالات