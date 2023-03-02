وزير المالية الروسي يتحدث عن السياسة التي حافظت على الاستقرار المالي في بلاده

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الخميس بأن الدين الحكومي لروسيا بلغ في بداية العام الجاري 2023 بنسبة 15.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال الوزير الروسي “لقد انتهجنا سياسة متوازنة ومسؤولة. بلغت ديوننا في بداية هذا العام 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه هي ميزتنا التي تتيح لنا الفرصة للمناورة من حيث الاقتراض وتمويل نفقات الميزانية في المستقبل”.

وأشار إلى أن السياسة التي تم اتباعها أدت إلى استقرار النظام المالي في البلاد حتى في ظل العقوبات الغربية الواسعة.

وقبل ذلك أشارت بيانات إلى أن حصة الدين العام من حجم الناتج المحلي الإجمالي انخفضت العام الماضي بنقطة مئوية واحدة إلى 17.1%.

وقالت غرفة الحسابات المالية الروسية، إن نسبة الدين العام الروسي من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعد الأدنى بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

كذلك لفتت أيضا إلى أن حجم الدين العام الخارجي لروسيا انخفض في العام 2022 لأول مرة في ثلاث سنوات وبلغ 4.039 تريليون روبل.

المصدر: روسيا اليوم