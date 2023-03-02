بوتين يصف ما حدث في بريانسك بـ”العمل الإرهابي”

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في بريانسك اليوم بأنه “هجوم إرهابي” حيث تم إطلاق النار على مدنيين.

وصرح الرئيس بأن الجيش الروسي سيحمي المدنيين من النازيين الجدد والإرهابيين الذين طالما عذبوا وقتلوا الناس من قبل في دونباس.

وتابع بوتين “إن من قتلوا داريا دوغينا في موسكو هم من ارتكبوا اليوم هجوما إرهابيا آخر، اخترقوا الأراضي الحدودية، وفتحوا النار على المدنيين مع أنهم رأوا أنها سيارة مدنية، وبها مدنيون وأطفال يجلسون”.

ووفقا للحاكم الإقليمي بوغوماز، فقد اخترقت مجموعة تخريبية أوكرانية مقاطعة بريانسك الروسية، ووفقا للحاكم الإقليمي بوغوماز، فقد أطلق الإرهابيون النار على سيارة مدنية، وتوفي أحد السكان المحليين، وأصيب طفل عمره عشر سنوات. وقد قامت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على تلك المجموعة.

كذلك تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم آخر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة أوكرانية، واشتعلت النيران في مبنى سكني بقرية سوشاني.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية