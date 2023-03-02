قتيل وسبعة جرحى باشتباكات مخيم عين الحلوة

سمع في مخيم عين الحلوة صباحا اطلاق نار، تبين ان مصدره قيام شقيق القتيل محمود زبيدات (عنصر في حركة “فتح” ) باطلاق النار في الهواء استنكارا، بعدما توفي الاخير ليلا متأثرا بجروحه على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من الحركة ومجموعات مسلحة في حي الصفصاف – الشارع الفوقاني.

وكانت الاشتباكات اشتدت وتيرتها ليلا على اثر اعلان وفاة الجريح زبيدات، قبل ان تتم اتصالات بين القوى الفلسطينية على كل المستويات لفضها وتطويق ذيول ما جرى حيث ساد هدوء حذر المخيم طوال الليل.

واغلقت مدارس الاونروا داخل المخيم ابوابها اليوم الخميس حرصا على سلامة الطلاب، وكذلك عدد من المدارس المجاورة. فيما تكشفت الاشتباكات عن اضرار في السيارات والممتلكات.

من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم في بيان، ان “نتيجة الاشتباكات المؤسفة التي جرت يوم الاربعاء 2023/03/01 في مخيم عين الحلوة، استقبلت المستشفى سبعة جرحى تتراوح إصاباتهم بين إصابات بالغة، متوسطة وخفيفة”.