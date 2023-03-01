بالفيديو | 3 إصابات … الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية أريحا بعد محاصرتهم في قرية عقبة جبر

اصيب 3 مواطنين إحداها بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اقتحمت، ظهر اليوم الأربعاء 1/3/2023، قرية عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة المحتلة.

ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات حتى الآن، إحداها خطيرة في البطن، جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، مبينة أن الاحتلال يعيق وصول سيارة الاسعاف إلى المخيم.

وفي التفاصيل، قالت شهود عيان، إن قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية اقتحمت القرية وحاصرت منزلاً، أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، وإصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة، بينما اعتقلت أحد المصابين.

وأضافت “ما جرى أن مجموعة من المستعربين اقتحموا مخيم عقبه جبر بمركبات بلوحات الفلسطينية تلاها اقتحام جيبات عسكرية المخيم ومحاصرة منزل، وبعد محاصرة المنزل طالبت قوات الاحتلال من فيه بتسليم نفسه، وخلال العملية قام الجنود بإطلاق النار على شاب على دراجة طالبوه وأصابوه في ظهره، إذ حاولت بعض النسوة سحبه إلى المنازل لمنع اعتقاله ولكن جنود الاحتلال قاموا باعتقاله خلال تقديم العلاج له من قبل الاسعاف الفلسطيني”.

في حين، قالت مصادر صحفية، أن جيش الاحتلال أطلق صاروخ (أنيرجا) على المنزل المُحاصر في عقبة جبر بأريحا، ومنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المنطقة لنقل عدد من الإصابات في المكان.

وفي السياق، أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم عقبة جبر / أريحا خلال العملية العسكرية التي نفذتها اليوم ستة مواطنين بينهم أربعة أشقاء ونجل أحدهم، وجريح وهم: الأشقاء هم: عبد الناصر موسى شلون (55 عامًا) عضو في مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني، ومحمد (47 عامًا)، ونجله صالح (24 عامًا)، وماهر (44 عامًا)، وعامر (39 عامًا)، وجميعهم أسرى سابقون.

إضافة إلى الجريح محمود جمال حمدان اُعتقل بعد إطلاق النار عليه

بدوره، قال موقع “عبري لايف”:” الجيش والشاباك في بيان مشترك لهما: اعتقال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار أول أمس على الطريق 90 قرب أريحا .. الخلية مكونة من شخصين، حيث أصيب أحدهم بجروح أثناء محاولته الهروب .. تم العثور على أسلحة مع المشتبه بهم.

المصدر: فلسطين اليوم