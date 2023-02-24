ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب الأوكرانيين بعد عام على بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 11:14
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استشهاد الشاب الفلسطيني محمد جوابرة (22 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
مجموعات عرين الأسود: من يراهن على إنهائنا واهم وضعيف والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا الا إصرارا على مواصلة الطريق
مجموعات عرين الأسود: ندعو أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للانخراط فوراً في العمل المقاوم
مسيرات داعمة لــ"عرين الأسود " في مدن ومخيمات الضفة وفي قطاع غزة ونصرة للمقاومة وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
هيئة الطوارئ والكوارث التركية: هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب ولاية هاتاي جنوب تركيا
حاكم هاتاي: لا توجد أضرار من الهزة الارتدادية الأخيرة سوى تهدم جزئي لعدد من المباني القديمة ولا ضحايا أو إصابات
وكالة الأنباء السورية: هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: 53 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا
مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي: زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر يضرب شمال إندونيسيا
مسيرة حاشدة وفاءً للشهيد الرئيس الصماد وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتحذيراً لتحالف العدوان في مدينة صعدة شمال اليمن
الاتحاد الأوروبي يبحث اليوم قرار فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أمين عام حلف شمال الاطلسي: دول "الناتو" استنفدت مخزونها من قذائف المدفعية لتسليمها إلى أوكرانيا
ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب الأوكرانيين بعد عام على بدء الحرب
منذ 2 ساعة
24 February، 2023
ماكرون
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