ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب الأوكرانيين بعد عام على بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 11:14

ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب الأوكرانيين بعد عام على بدء الحرب

منذ 2 ساعة 24 February، 2023
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