حزب الله عرض مع حركة أنصار الله الأوضاع في مخيمات صيدا

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا ، وفدا من حركة أنصار الله برئاسة مسؤول العلاقات السياسية إبراهيم الجشي ، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

ووفق بيان للحزب فقداستهل الوفد زيارته “بالتهنئة والمباركة لقيادة حزب الله بذكرى القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية وبذكرى الإسراء والمعراج والمبعث النبوي الشريف ،

كما تقدم الوفد ” بالشكر والتقدير للجان الحزب في صيدا والجوار على الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية للشعب الفلسطيني ومخيمات صيدا.

وبحث المجتمعون “الأوضاع الأمنية داخل مخيمات صيدا منوهين بالاستقرار الأمني فيها ومؤكدين على استمرار التنسيق الامني والسياسي مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”.

واستنكروا “سياسية التقليص المتواصلة للخدمات الصحية والاجتماعية التي تتبعها وكالة الأنروا بحق الفلسطينيين في لبنان ، مطالبين بإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

وحيا اللقاء في الختام ” مجاهدي نابلس والضفة الغربية تحية اكبار واجلال ، لمواجهتهم العدوان الصهيوني ببسالة قل نظيرها رغم العدد الكبير الذي سقط من الشهداء والجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام