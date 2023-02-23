الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت المستشفى الأهلي من مخيم العروب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2023 - 16:30

الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس وصلت المستشفى الأهلي من مخيم العروب

منذ 49 mins 23 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة