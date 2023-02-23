حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات

تقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس وواجهوا آلة الارهاب والعدوان الصهيوني بصبر وثبات.

وأدان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف مدينة نابلس العزيزة وأوقع عشرة شهداء واكثر من مئة جريح بينهم إصابات خطرة.

وقال إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه.

حزب الله أكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه.