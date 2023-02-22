علامة: على الاتحاد الأوروبي دعم عودة النازحين السوريين الى بلدهم

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية فادي علامة على “ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي عودة النازحين السوريين الى بلدهم”.

كلام علامة جاء الاربعاء خلال استقباله نائب رئيس الإتحاد الأوروبي السابق والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو الذي أكد “حرص الإتحاد الأوروبي على دعم لبنان في ظل الظروف التي يمر بها”.

وأبدى كاستالدو تفهمه “لما يعانيه لبنان نتيجة وجود هذا العدد الهائل من النازحين على أراضيه”، وأشار الى أن “الاتحاد الاوروبي بصدد تقديم برنامج التحول الرقمي للبرلمان اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام