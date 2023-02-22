النائب أبو الحسن: لا حل في الاستحقاق الرئاسي إلا بالتوافق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 09:58

النائب أبو الحسن: لا حل في الاستحقاق الرئاسي إلا بالتوافق

منذ 13 mins 22 February، 2023
هادي ابو الحسن
لبنان

قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن الاربعاء “نحن مستمرون في السعي على خط الاستحقاق الرئاسي لأن لا حلّ إلا عبر التوافق”، وتابع “لكن لا بوادر انفراج قريب”.

من جهة ثانية، أوضح أبو الحسن أن “الجلسة التشريعية أرجئت حتى إشعار آخر”، واكد  على “أهمية ما صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب حول التأكيد على حق المجلس بالتشريع”.

ولفت أبو الحسن الى “أهمية إقرار بعض القوانين الاصلاحية لا سيما قانون الكابيتال كونترول”، وشدد على أن “المهم انتظام المؤسسات فكما أن اجتماع الحكومة في القضايا الملحّة ممكن، كذلك هناك ضرورة للتشريع من أجل إقرار القوانين الإصلاحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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