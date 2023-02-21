مصطفى حمدان زار عرنوس: للتكافل والتضامن العربي مع سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 19:48

مصطفى حمدان زار عرنوس: للتكافل والتضامن العربي مع سورية

منذ 59 mins 21 February، 2023
حمدان عرنوس
لبنان

زار العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في دمشق، حيث قدم حمدان التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.

وأكد حمدان على “أهمية التكافل والتضامن العربي مع سورية”، وندد “بالدور السلبي للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق باستمرار فرض العقوبات على أهلنا السوريين والشعارات الانسانية المزيفة شكلياً دون أي مضمون فعلي”.

وثمن حمدان “قدرة الشعب السوري على استنهاض قواهم وتخطي الصعاب سواء في مرحلة الحرب الإرهابية على سورية أو هذه الكارثة نتيجة الزلزال المدمر”.

المصدر: بريد الموقع

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