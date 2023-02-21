أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني

مع بدايات الأسبوع ترتفع أسعار النفط وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني ومخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي.

وقال “بادن مور” رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني إن إعلان واشنطن الأسبوع الماضي عن خطط لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي زاد الضغوط النزولية على السوق لكن الإمدادات العالمية تبدو “مستقرة إلى منخفضة” مقارنة بالفترة السابقة المماثلة بعد الوضع في الاعتبار خفض الإنتاج من قبل روسيا وتحالف أوبك+.

المصدر: موقع المنار