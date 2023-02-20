تجمع العلماء: لتضغط الحكومة على رياض سلامة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز قيمة العملة الوطنية

طالب “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لهيئته الادارية، “الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة للجم التدهور في سعر العملة الوطنية، والضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز قيمة العملة الوطنية”.

كما طالب “الكتل النيابية الكبرى بالمسارعة للحوار في ما بينها للخروج باتفاق على رئيس للجمهورية يكون انتخابه بداية لعملية إنقاذية للوضع الاقتصادي المتدهور وعدم انتظار التدخلات الخارجية التي أعلنت عجزها عن المساعدة في هذا الأمر، ما يؤكد ما ذهبنا إليه دائماً من أن الحل بأيدي اللبنانيين”.

واستنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على شن عدوان جوي على سوريا باستهداف أحياء سكنية في مدينة دمشق ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة 15 مدنيا”، معتبرا أن “هذا دليل إضافي على همجية العدو الصهيوني الذي لم يأبه للكارثة التي حلت بسوريا جراء الزلزال بل استغلها لإضافة مشكلة جديدة على سوريا وشعبها المظلوم”.

كذلك استنكر “إقدام تنظيم داعش الإرهابي على قتل 75 شخصا من عمال جمع الكمأة في مدينة تدمر في محافظة حمص، وهذا يؤكد على وحدة الهدف ما بين هذه الجماعات الإرهابية والعدو الصهيوني”، داعيا “القيادة السورية لاستئصال الجماعات الإرهابية من جذورها وتنفيذ عمليات استباقية ضدها”.

وحيا التجمع “مجموعات سرايا القدس مجموعات جبع، لقيامهم فجر اليوم الاثنين باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص على دوار عنزا جنوب جنين والانسحاب من المكان بسلام”، داعيا “لاستمرار هكذا عمليات باعتبارها الطريق الوحيد نحو التحرير وزوال الكيان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام