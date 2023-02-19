كيف علّق الكرملين على دعم واشنطن لكييف لاستهداف شبه جزيرة القرم؟

علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول “دعم واشنطن لكييف لاستهداف منشآت في شبه جزيرة القرم”، قائلاً إن “هذه التصريحات هي دليل آخر يؤكد أن واشنطن هي المصدر الرئيسي لإثارة التوتر الدولي”.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي الأحد، أن “السيدة نولاند تنتمي إلى مجموعة كبيرة جداً من “الصقور” الأكثر عدوانية في السياسة الأمريكية. هذه وجهة نظر معروفة بالنسبة لنا، تؤكد مرة أخرى عمق خلافاتنا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين “إنها تؤكد مرة أخرى دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي القائم”.

المصدر: روسيا اليوم