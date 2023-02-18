جبهة العمل الإسلامي في ذكرى الاسراء والمعراج: لتكن مناسبة ينهض فيها الوطن من كبوته

هنأت “جبهة العمل الإسلامي”، المسلمين بذكرى الاسراء والمعراج، مشيرة الى ان “هذه الذكرى تأتي اليوم حزينة للأسف على اللبنانيين بسبب الأزمات الخانقة والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة”، آملة أن “يلهم الله المسؤولين والكتل النيابية والقوى السياسية التعامل بصدق وإخلاص وحرص على إنقاذ الوطن الذي بحاجة اليوم الى رجال صادقين لا هم لهم إلا هم الوطن”.

ولفتت الى ان “حادثة الاسراء والمعراج كانت مفصلا هاما انتقلت فيه الدعوة الاسلامية من مرحلة الى أخرى، فعسى أن تكون هذه الذكرى المباركة اليوم فاتحة خير، لينتقل لبنان إلى مرحلة القوة والنجاح والازدهار ومرحلة النهوض بالوطن من كبوته ليعود كما كان جوهرة الشرق والعالم العربي ولتعود بيروت سيدة العواصم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام