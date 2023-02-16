هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2023 - 22:58

هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

منذ 1 ساعة 16 February، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة