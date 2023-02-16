عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 16 شباط  2023

العناوين:

الأخبار:

– مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد: هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشاملة؟

– مخايل ضاهر: أول ماروني للرئاسة ترفضه طائفته

– إضراب المدارس الرسمية في أسبوعه السادس | الأهالي يلومون أنفسهم: “ظلمنا أولادنا بالرسمي”

– الأردن يكمل استدارته: هذا أوان مصالحة سوريا

– الخليج ــ ليكس: التمرّد الفاشل

البناء:

– الانسداد يحكم الرئاسة والمجلس والحكومة… والدولار إلى 80 ألفًا… والسيد اليوم

– السعودية: قوافل إغاثة لسورية… والأسد: تأمين الإغاثة لكل السوريين

– واشنطن: لا لتسييس الإغاثة… وسورية: أعيدوا نفطنا وتوقفوا عن السرقة

اللواء:

– الخزانة الأميركية على وشك فرض عقوبات على سلامة لـ”علاقته بحزب الله”

– التيار العوني يبلغ بري اليوم موقفه من تشريع الضرورة.. والدولار يلتهم الأخضر واليابس

– انتخاب الرئيس واستمرار مفاعيل اغتيال الحريري

– ثورة اجتماعية أم فوضى أمنية..؟

نداء الوطن:

– بنك المنظومة وقضاؤها يستنفران ضد “تنظيف” المصارف وإنصاف المودعين

– بري مصمّم على التشريع وباسيل يُبقي “باب البازار” مشرّعًا

– عقوبات أوروبية مرتقبة على موسكو والمسيرات الإيرانية

– زلزال شرق المتوسط: عدّاد الوفيات يرتفع والآمال تتضاءل

الديار:

– الانهيارات تتوالى عبر جنون الدولار والأسعار والاضرابات… ولا مُعالجات

– جنبلاط مُستمر بمبادرته الرئاسيّة… والسفراء الخمسة: لا مُساعدات قبل انتخاب الرئيس والاصلاحات

– رسالة الحريري وصلت “أنا الأقوى سنيًا وغيابي لن يطول”… ماذا سيقول نصرالله اليوم؟

الجمهورية:

– الزلزال المالي يمهّد للدمار الشامل

– لبنان لن يكون ثمنًا للتسويات

– لماذا التصعيد “القواتي” ضد فرنجية؟

– إلى أي درجة كان صمت الحريري مدويًا؟

النهار:

– الدولار يزعزع لبنان… واستفتاء متجدّد للحريري

– زلزال تركيا وسوريا… قلق من انتشار الأمراض

– وزير الخارجية الأردني في سوريا والأسد يرحب “بأي موقف إيجابي”

الشرق:

– لا أحد يستطيع إلغاء زعامة سعد الحريري

– الحريري زار بري: الحلفاء والخصوم يعلّقون فشلهم على شماعتي

الاسرار:

البناء:

– قال خبير دستوري إنّ القوى التي تستخدم تعطيل النصاب في جلسات مجلس النواب والحكومة تحت شعار أولوية انتخاب رئيس الجمهورية دستورياً تمارس حقاً دستورياً، لكنها تفقد بذلك حقها الدستوري المقابل بتعطيل نصاب أي جلسة انتخاب انسجاماً مع الأولوية ذاتها.

– قال مصدر نيابي بارز إنه لا يعلم كيف ستنعقد الجلسة التشريعية المفترضة، لكنه يستبعد أن تستسهل العملية السياسية الداخلية والخارجية وكل القوى المسؤولة عنها والمعنية بها خسارة الموقع المفصلي الذي يمثله اللواء عباس إبراهيم في كثير من الاستحقاقات والملفات لسبب قابل للمعالجة.

اللواء:

– شكلت المعلومات التي تسربت عن لقاء دولي – إقليمي صدمة لدى من تجمعت عندهم، مما فاقم من سبل المعالجة وحتى الانتظار.

– عمّمت جهات سياسية وحزبية على مناصريها والقطاعات التي تؤثر فيها الابتعاد ما أمكن عن التجمعات والتحركات في الشارع لأسباب ليست خافية على أحد.

– تبيّن أنّ خرقاً للدستور لجهة المساواة بين اللبنانيين (المادة 7) اذ صرفت المساعدتان للمدنيين والمتقاعدين على سعر 43600، ولسواهم من غير المدنيين بـ38000 ل.ل. للدولار الواحد؟

نداء الوطن:



– يُنقل عــن وزير الاتصالات جوني قـرم أنّ مزايــدة تلزيم البريد التي ستُفض عروضهــا اليوم، ستشهد مفاجأة، فيما يخشى البعض مــن أن تكون نتائج هــذه المفاجأة سيئة على الخزينة العامة.

– يتردّد أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بــري يعمل على ّخط النــواب الأرمــن لكي يكونــوا “حصان طــروادة” داخل الصف المسيحي من باب تأمين الميثاقية المسيحية.

– تبيّن أنّ مســؤولة جيولوجية أثارت تصريحاتها الذعر بين المواطنين، قد منعت من الظهور على الشاشــات بطلب من مرجع حكومي.

الجمهورية:

– على الرغم من سعي البعض الى التقليل من أهمية لقاء استضافته عاصمة غربية فإن نتائجه لا يمكن تجاهلها لما حملته من آلية جديدة في التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين.

– اعتبرت أوساط اقتصادية أنّ مشروع الكابيتال كونترول المطروح يختصر بالآتي “مش معروف إيد مين بجيبة مين”.

– استغربت جهات سياسية صمت السلطات الرسمية المطبق عن التدهور الدرامي المالي والاقتصادي والتمويني، وتساءلت: هل من قطبة مخفية تبيت أمراً ما؟

النهار:

– يقول سياسي مخضرم إنّ المرحلة التالية سيتم فيها حرق المرحلة الرئاسية الاولى بمرشحيها الاثنين قبل النفاذ الى وجهة جديدة بأسماء جديدة.

– يردّد نائب حزبي أنّ علاقة رئيس حزبه بمرجع نيابي ممتازة، خلافاً لما قيل أخيراً عن حصول تباينات وخلافات.

– يلاحظ أنّ السياحة التجميلية هي الأكثر نشاطاً في هذه المرحلة، ومردّ ذلك إلى العملة الصعبة التي تسهِّل إجراء هذه العمليات للرعايا العرب والأجانب، بكلفة أقل من إجرائها خارج لبنان.

المصدر: صحف