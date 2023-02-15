سائقون عموميون قطعوا الطريق أمام وزارتي الاعلام والداخلية في الصنائع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 19:42

سائقون عموميون قطعوا الطريق أمام وزارتي الاعلام والداخلية في الصنائع

منذ 3 ساعة 15 February، 2023
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