جيش العدو يقر بالهزيمة: لا حل للعمليات المنفردة

بعد سلسلة العمليات البطولية التي نفذها مقاومون فلسطينيون والتي كان اخرها عملية طعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما ادت الى مقتل جندي صهيوني نقلت قناة كان العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني ران كوخاف قوله بأنه لا يوجد حل لهذه العمليات : ” تعتبر العمليات الفردية تحدياً أمنياً واستخباراتياً معقداً للغاية، لأنه من الصعب جداً الدخول في ذهن الشخص الذي سينفذ هجوم لمعرفة نواياه، لا يوجد حل لهذا ”

صورة للمجندة الإسرائيلية المصابة بجراح خطيرة في عملية الدهس شرق رام الله

بدوره قال وزير المالية الصهيوني الأسبق، أفيغدور ليبرمان: “منذ تشكيل حكومة نتنياهو، تحدث عملية تلو الأخرى، وتم إطلاق 27 صاروخًا من غزة ، وقتل أكثر من 10 مستوطنين وجرح أكثر من 15، ولم يتم إخلاء خان الأحمر، والمبنى في وادي قدوم لم يتم إخلاؤه، واليوم أيضا شهدنا عمليّتين مؤلمتين”.

المصدر: اعلام العدو