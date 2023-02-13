الشيخ عيسى قاسم: الهدف من التطبيع تغريب المجتمع الإسلامي وطريق النصر مفتوح أمام الشعب

أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، أن في البحرين سياسة ظالمة وفاشلة وفشلها فشل متعمد. وفي كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 14 فبراير، قال الشيخ قاسم، “التطبيع لا يُستهدف منه ربحًا ماديًا لاسرائيل بقدر ما يُستهدف منه تغريب المجتمع الاسلامي ونقلة حضارية من الاسلام الى الحضارة الغربية الكافرة”.

وأضاف، “يأتي التطبيع بكلّ أبعاده، والتطبيع بكلّ أبعاده التي تمثل بيعاً وتحوّلاً حضارياً بما يخدم إسرائيل وأمريكا”. وتابع قائلا، “الغرض من التطبيع في النظر الإسرائيلي والأمريكي هو تذويب الحالة الإسلامية في المجتمع الإسلامي، تغريب المجتمع الإسلامي، نقلة حضارية من الإسلام إلى الحضارة الغربية الكافرة”.

وفي سياق آخر، قال الشيخ قاسم، “شيطنة الشعب تأتي على أساس أنّ هناك تعامل مع الأجنبي في اسقاط حكومة البحرين، وهناك أسلحة تتدفق على البحرين بشكل دائم، وهناك خلايا ومؤامرات، ولا نجد أثراً عملياً لكل هذا”.

وأشار إلى ان “التنكيل والعنف يحتاج إلى مبرر، مبرره الخطر على الوطن من قسمٍ من شعبٍ مهمته التآمر على هذا البلد وعلى هذه الحكومة إلى آخره”.

وتوجه الشيخ قاسم بالشكر للمعارضة على ما بدر للمبادرة والتقارب والتفاهم والعمل المشترك لخدمة قضية الشعب، آملا أن تتطور المبادرات الايجابية على هذا الطريق لأن يعمر عطائها.

وفي الختام، أكد الشيخ قاسم، أن “طريق النصر مفتوح أمام الشعب ومعارضته ولكن بشرط أن نحسن الهدف، أن يتم بذل ما في الوسع، أن نكثر التفاهم والتشاور وأن نخطط بهدوء”.

المصدر: مواقع