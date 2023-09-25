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September 25 2023 - 22:54

البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود السعودية اليمنية

منذ 54 mins 25 September، 2023
البحرين
البحرين - عربي وإقليمي

أعلنت البحرين الاثنين مقتل اثنين من جنودها المشاركين في الحرب في اليمن. وتعدّ مملكة البحرين، المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضواً في التحالف الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 ضد اليمن.

وقال الجيش البحريني في بيان إنّ ضابطاً وفرداً من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين قتلا أثناء قيامهما بواجبهما في الدفاع عن الحدود السعودية، مشيراً إلى سقوط “عدد من الجرحى”.

وأشار البيان إلى أنّ هذا العمل الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، يأتي “رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن”.

المصدر: أ ف ب

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