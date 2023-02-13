صندوق النقد: الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.

وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي”.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.

المصدر: موقع المنار