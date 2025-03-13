اجتماع في وزارة المال مع وفد “النقد الدولي” للبحث بالأوضاع في لبنان

شهدت وزارة المالية اللبنانية الخميس اجتماعا اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زياتها الى لبنان، عارضة للتصور الذي كونته عن الوضع في لبنان.

وحضر الاجتماع: وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارون من رئاسة الجمهورية فرحات فرحات وفاروج نرغيزيان وتانيا كلاب، ورئيسة المعهد المالي (باسل فليحان) لمياء مبيض والخبراء في وزارة المالية كلودين كركي وزينة قاسم إضافة الى ممثل الصندوق في لبنان فريدريكوليما والفريق التقني، وتقرر أن يصدر عن الصندوق بيان صحافي بالتصور الذي تكوّن عن الجولة التي استمرت من 10 الى 14 آذار الجاري.

بعد الاجتماع قال الوزير جابر “كانت اليوم الجلسة الختامية للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدولي الى لبنان مع وفد من اختصاصي الصندوق، وتم استعراض كل المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان والى أين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة”، وتابع “بعد أن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان قد يكون قبل نهاية الشهر الحالي، سيكون هناك زيارة اخرى في بداية شهر نيسان ومن ثم سيغادر وفد لبناني الى اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن”.

واضاف جابر “في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت الموافقة على سفر وفد سيضم وزيري المالية والاقتصاد وبعض المسؤولين المعنيين بغية إتمام البحث في ما بدأنا به ولتكون للبنان إطلالة جديدة أمام الوفود المشاركة من كل دول العالم”، واعتبر انها “ستكون فرصة للبنان ليقول أنه عاد مع رئيس جمهورية وحكومة جديدين ومع برنامج إصلاحي كبير”، وتابع “ستكون لقاءاتنا مهمة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق”، وقال “نأمل في المستقبل ان نتقدم اكثر فأكثر حتى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام