حصيلة ضحايا زلزال تركيا تفوق الـ 29 ألفا..

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 29 ألفاً و605 أشخاص، وقدرت خسائر الزلزال الاقتصادية في تركيا بـ 84 مليار دولار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاحد إنّها رصدت هزّة أرضية قوتها 4.1 درجات في ولاية ملاطية التركية.

من جهته، قال مدير العلاقات الخارجية في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وحيد الدين كايغان إن “حجم كارثة الزلزال كبير جداً ويفوق قدرة أي جهة”، وأضاف ان “عمليات الإنقاذ لن تتوقف وأن العديد من العالقين ما زالوا تحت الأنقاض، وهناك أمل بإنقاذ بعضهم”.

بدوره، أعلن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط ريك برينان أن “حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف قتيل حتى الآن”، وتابع “من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى الآن، لأنها تتزايد كل يوم، ونحن ننتظر بيانات دقيقة من الشمال الغربي”، وأضاف “لكن بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، قتل حوالي 4000 شخص في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وأصيب 2500 آخرون، وفي شمال غربي سوريا قتل 4.5 آلاف وجرح 7.5 ألف”.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن وزير العدل التركي “إيقاف 134 شخصاً بشبهة النهب والسرقة”، وتابع “تمّ وقف عمل المحاكم لمدّة شهرين بسبب تداعيات الزلزال”.

ووصفت الأمم المتحدة الزلزال بأنّه الأسوأ في المنطقة منذ قرن، وقالت إدارة الكوارث التركية إنه يُعادل تأثير تفجير 500 قنبلة ذرية، تظهر تبعاته وتتغير بعد كل ساعة.

المصدر: وكالات