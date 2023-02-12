الصحة الفلسطيني: ثلاث إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 16:24

الصحة الفلسطيني: ثلاث إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لجنين

منذ 2 ساعة 12 February، 2023
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