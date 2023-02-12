صندوق النقد الدولي: الزلزال خلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 09:06
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 27,500 ضحية وعمليات الانقاذ مستمرة لليوم السادس على التوالي
وصول رئيس منظمة الصحة العالمية إلى مطار حلب الدولي وسيقوم بجولة على المستشفيات برفقة وزير الصحة السوري ومحافظ حلب
رئيسة المفوضية الأوروبية: مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس المقبل لجمع المزيد من الدعم لضحايا الزلزال
رئيس منظمة الصحة العالمية: أحضرنا معنا 35 طناً من المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين والمتضررين
الرئيس التركي: 460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين مادياً ليتمكنوا من دفع الإيجارات
الرئيس التركي: تركيا أمام كارثة كبرى وعمليات الانقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة
المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: تسجيل 70 هزة أرضية السبت في تركيا تراوحت شدتها بين 3 درجات و4.7
مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: ما حدث في مركز الزلزال بتركيا هو أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام
لبنان: استجابة أهلية سريعة مع دعوة حزب الله لاغاثة المتضررين في سوريا عبارة عن مساعدات عينية ومالية وغذائية
النائب حسين الحاج حسن: نأمل أن يلاقينا شركاؤنا في الوطن على تفاهم وطني ينتج رئيسا ولا ينتظر الخارج لإنتاج الرئيس
السيد إبراهيم رئيسي: إيران وبالرغم من الحصار الجائر لسنوات طويلة تصدرت دول العالم بشتى مجالات المعرفة والعلوم
السيد رئيسي: الغرب هو الذي ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب المجازر والانتهاكات بحق الشعوب مثل فلسطين واليمن وأفغانستان
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مثقال ريان برصاص مستوطن بالرأس في قراوة بني حسان قضاء سلفيت
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شابين بجراح بعد اعتداء مستوطنين عليهما قرب بلدة حوارة جنوب نابلس
إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في القدس الجمعة إلى 3
وسائل إعلام يمنية: 85 خرقاً لقوى العدوان خلال الساعات الماضية في جبهات الساحل الغربي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
صندوق النقد الدولي: الزلزال خلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التركي
منذ 9 mins
12 February، 2023
الاقتصاد التركي
تركيا
زلزال تركيا
صندوق النقد الدولي
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