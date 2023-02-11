رعد: مصممون على انتخاب رئيس لا ينصاع لأوامر أحد

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد اننا “مصممون على ان ننتخب رئيسا لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لأوامر أحد”.

وخلال احتفال اقامه حزب الله في بلدة جباع لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للشهيد السيد علي الزنجاني، قال النائب رعد: “ليس عندنا شروط خاصة لرئيس الجمهورية، وما نطرحه يطال كل اللبنانيين الذين يجب ان يمارسوا استقلالهم الوطني في اختيار رئيسهم، تحصل اجتماعات اقليمية ودولية، بمعزل عن تلك الاجتماعات وما ينتج عنها فإن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو شأن وطني داخلي اول ما يعنى به هو اللبنانيون انفسهم، لا نرفض مساعدات من احد لكن لا نقبل مصادرة قرار اللبنانيين من احد ايضا”.

وحول الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قال رعد: “تعجز دول متقدمة عن ان تقوم بأعمال الانقاذ بالسرعة المطلوبة لتخفيف عدد الضحايا، الكارثة كبيرة وتحتاج الى مساعدات دولية، والعائق امام وصول هذه المساعدات من اجل حفظ حياة من بقي حياً تحت الركام هو العقوبات الامريكية.”